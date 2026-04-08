Με μόλις 10 ευρώ, ένας Πατρινός είδε τη ζωή του να παίρνει μια στροφή που ούτε οι πιο τολμηρές… αστρολογικές προβλέψεις δεν θα είχαν προβλέψει.

Και σύμφωνα με όσους ήταν εκεί, αυτό δεν ήταν τύχη. Ήταν μοίρα.

Ο λαχνός τον περίμενε σαν να είχε κλείσει ραντεβού μαζί του. Εκείνος, απλώς περνούσε από εκεί για έναν… συνηθισμένο λογαριασμό.

Το σκηνικό μοιάζει με σενάριο ταινίας: ο νεαρός άνδρας μπαίνει σε κατάστημα της Allwyn (ΠΡΟΠΟ) για να πληρώσει έναν λογαριασμό.

Καθώς περιμένει στην ουρά, αποφασίζει να πάρει έναν λαχνό ΣΚΡΑΤΣ αξίας 10 ευρώ – απλώς για να περάσει την ώρα του.

Μια αυθόρμητη, αθώα κίνηση που αποδείχθηκε καθοριστική: ο λαχνός του χάρισε μηνιαίο εισόδημα 50.000 ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια. Το συνολικό κέρδος; 1,2 εκατομμύρια ευρώ!

Ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου, Γιώργος Νταλάπας, περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια τη σκηνή στο thebest.gr: «Τα χρήματα ήταν πραγματικά να πάνε σε αυτόν. Δεν είναι πελάτης μας και δεν μένει καν στη γειτονιά. Ήταν περαστικός και μπήκε να πληρώσει έναν λογαριασμό. Όση ώρα περίμενε, γιατί είχαμε κόσμο, πήρε έναν λαχνό για να περάσει την ώρα του».

Και τότε ήρθε η στιγμή που ούτε ο ίδιος περίμενε: αφού έξυσε τον λαχνό και είδε τα δύο σύμβολα, ο άνδρας ρώτησε πώς κερδίζεις.

«Συνήθως οι πελάτες μας ρωτούν αν έχουν κερδίσει, ακόμα και αν έχουν βρει ένα σύμβολο», λέει ο κ. Νταλάπας. «Όταν μας είπε ότι τα είχε βρει και τα δύο, παγώσαμε όλοι. Ο ίδιος άρχισε να τρέμει, και τα πρώτα λεπτά κανείς δεν μπορούσε να το συνειδητοποιήσει. Μετά επικράτησε κλίμα χαράς και ενθουσιασμού».

Και φυσικά, δεν μπορούσε να λείπει η… μεταφυσική διάσταση: «Αυτός είναι ένας νέος άνθρωπος που η μοίρα τον διάλεξε. Λέω “τον διάλεξε”, γιατί οι λαχνοί δίνονται με σειρά, και ο συγκεκριμένος ήταν εκεί δύο μέρες. Με κάποιο τρόπο, ήταν σα να τον περίμενε», καταλήγει ο κ. Νταλάπας.

Μπορεί λοιπόν να πούμε ότι ο τυχερός Πατρινός βρέθηκε στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή.

Ή μήπως ήταν η μοίρα που του έστρωσε τον δρόμο με λαχνούς;

Κάποιοι λένε ότι τέτοιες στιγμές είναι σαν μικρά θαύματα που εμφανίζονται όταν το σύμπαν αποφασίζει να κάνει χιούμορ – με 10 ευρώ, αλλά με τεράστιο κέρδος στο τέλος.