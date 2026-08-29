Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή σε κεντρικό δρόμο της Πάτρας, όταν ένας πολίτης σταμάτησε για να βοηθήσει έναν 20χρονο υπήκοο Μεξικού, το όχημα του οποίου είχε υποστεί βλάβη.

Σύμφωνα με την καταγγελία του άνδρα και τις πληροφορίες της ιστοσελίδας apohxos.gr , κατά τη διάρκεια της προσπάθειας να τον βοηθήσει, ο 20χρονος Μεξικανός φέρεται να αφαίρεσε από τον πολίτη ένα τσαντάκι, το οποίο περιείχε το χρηματικό ποσό των 4.300 ευρώ.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στις Αρχές και βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση της υπόθεσης.