Ρεπορτάζ: Λυδία Παππά

Στον αδιανόητο ξυλοδαρμό του 30χρονου πατέρα σε μπαρ στην Πάτρα κατηγορούμενοι δεν βρέθηκαν μόνο εννιά άτομα αλλά και οι ιδιοκτήτες του κλαμπ με τον ένα να καταδικάζεται σε ποινή φυλάκισης τριών ετών και εννιά μηνών με αναστολή και με τον δεύτερο να αθωώνεται.

Οι κατηγορίες αφορούσαν σε ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και παρεμπόδιση δικαιοσύνης καθώς όπως αποκαλύπτει η «Ζούγκλα» έγινε προσπάθεια να αποκρυφτούν στοιχεία αλλά και το βιντεοληπτικό υλικό.

Επιπλέον ο ένας ιδιοκτήτης είχε στο σπίτι του και 10 κροτίδες με φυτίλι.

«Ο χώρος στο κλαμπ ήταν καθαρός και με έντονη μυρωδιά χλωρίνης»

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό, οι Αρχές έφθασαν στο κλαμπ στις 4.45 και ενώ είχε ήδη πεθάνει ο άτυχος πατέρας. Μόνο που βρήκαν το μαγαζί κλειστό και την πόρτα κλειδωμένη. Μετά από λίγα λεπτά έφθασε στο σημείο ο συνιδιοκτήτης ο οποίος όμως υποστήριξε ότι ενημερώθηκε τηλεφωνικά από υπαλλήλους του ότι έξω από το κλαμπ είχε γίνει επεισόδιο. Οι αστυνομικοί του είπαν να ξεκλειδώσει την πόρτα, παίρνοντας την απάντηση ότι δεν είχε κλειδιά ο ίδιος αλλά ο συνιδιοκτήτης, που έφθασε στο μαγαζί λίγα δευτερόλεπτα μετά. Και εκείνος επανέλαβε ότι η συμπλοκή, όπως πληροφορήθηκε, έγινε εκτός κλαμπ με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν τρεις κηλίδες αίματος στην κεντρική πόρτα.

«Ο χώρος ήταν εμφανώς καθαρός και αναδυόταν έντονη μυρωδιά χλωρίνης. Σε απόσταση ενός μέτρου από την είσοδο βρέθηκε στο έδαφος ένα υπόλειμμα χαρτιού με ίχνη αίματος» αναφέρουν οι αστυνομικοί που έκαναν την έρευνα στο σημείο.

Η υπόθεση έχει και συνέχεια γιατί ενώ ο χώρος ήταν καθαρός στα σκουπίδια βρέθηκαν σπασμένα τμήματα από σκαμπό, ένα χαρτί κουζίνας με αίμα αλλά και ένα κομμένο κομποσκοίνι.

Η έκπληξη ήταν όταν σε ντουλάπι της κουζίνας βρέθηκαν κομμένα tyre-up που συγκρατούσαν το καταγραφικό μηχάνημα από τις κάμερες ασφαλείας στο εσωτερικό του κλαμπ .Μόνο που το καταγραφικό έλειπε και ο ένας ιδιοκτήτης υποστηρίζει ότι είχε παραδώσει το καταγραφικό στην εταιρία φύλαξης λόγω ανακαίνισης. Μόνο που η εταιρεία αποκάλυψε ότι το κλαμπ είχε καταγραφικό και δεν είχε ενημερωθεί είχε υπάρξει το οποιοδήποτε πρόβλημα.

Οι αστυνομικοί ρωτούν τους ιδιοκτήτες αν κάποιος καθάρισε το χώρο. Η απάντηση ήταν ότι είχαν άγνοια γιατί δεν ήταν στο χώρο ενώ τους «κινέζους» έκαναν και όταν τους ρώτησαν ποιος ήταν ο υπεύθυνος του μαγαζιού τη στιγμή της συμπλοκής.

Οι Αρχές έχουν στα χέρια τους υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή και διαπιστώνουν ότι γυναίκα υπάλληλος στο κλαμπ ειδοποιεί κάποιον από τους ιδιοκτήτες ο οποίος μάλιστα μπαίνει στο κλαμπ τρία λεπτά πριν φθάσουν οι αστυνομικοί. Στη συνέχεια το κλαμπ κλειδώνεται μέχρι να αποκαλυφθεί τι έχουν κάνει για να αποκρύψουν στοιχεία.