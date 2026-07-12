Σοβαρή ανησυχία προκαλεί το περιστατικό με την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Πάτρα και έκαψε τέσσερα οχήματα, τρία αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα, τα οποία ήταν σταθμευμένα στην πυλωτή πολυκατοικίας, στην οδό Ηλείας, κοντά στην πλατεία Ομονοίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα, με τις φλόγες να ξεκινούν, σύμφωνα με όσα έχουν προκύψει από την έρευνα των Αρχών, από την μοτοσικλέτα, και μέσα σε λίγα λεπτά, να επεκτείνονται στα άλλα τρία σταθμευμένα οχήματα. Οι πυκνοί καπνοί κάλυψαν ολόκληρη την πολυκατοικία, προκαλώντας πανικό στους ενοίκους.

Το περιστατικό έρχεται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία οι Διωκτικές Αρχές βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση για μία σειρά από σοβαρές υποθέσεις που αφορούν τον χώρο της νύχτας και της λεγόμενης «προστασίας» σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή, με «ομάδες» να συγκρούονται θέλοντας να αποκτήσουν τα ηνία…

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται οι πρόσφατες επιθέσεις σε νυχτερινά καταστήματα της παραλιακής της Πάτρας, αλλά και υποθέσεις εμπρησμών στην Ηλεία, για τις οποίες η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιεί εκτεταμένες έρευνες και έχει ήδη προχωρήσει σε συλλήψεις.

Σε ό,τι αφορά το σημερινό «χτύπημα», στόχος ήταν η μοτοσικλέτα νεαρού, ο οποίος φέρεται να είχε «πρωταγωνιστικό» ρόλο στα προ ημερών συμβαίνοντα στα μπαρ της παραλιακής των Πατρών.

Παράλληλα, την προηγούμενη νύχτα, η τοπική Αστυνομία «σάρωσε» τα καταστήματα, πραγματοποιώντας εξονυχιστικούς ελέγχους οι οποίοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και τις επόμενες μέρες.

Με πληροφορίες από tempo24.gr