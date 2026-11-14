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Τον δρόμο για τις φυλακές πήραν πριν από λίγο οι δύο νεαροί γονείς στην Πάτρα, ηλικίας 21 και 26 ετών, μετά την ολοκλήρωση της απολογητικής τους διαδικασίας ενώπιον του ανακριτή Πατρών.
Οι κατηγορούμενοι είχαν λάβει χθες, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, προθεσμία από τον εισαγγελέα προκειμένου να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους, ωστόσο οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές, οι οποίες αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή τους κράτηση.
Οι βαριές κατηγορίες και η αστυνομική έρευνα
Σε βάρος του ζευγαριού έχει σχηματιστεί δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού διά παραλείψεως, καθώς και για ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με τα ευρήματα της προανάκρισης, οι δύο γονείς φέρονται να άφηναν συστηματικά το μόλις τεσσάρων μηνών παιδί τους χωρίς τροφή, υποβάλλοντάς το σε ακραίες συνθήκες ασιτίας, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική κατακραυγή.
Πηγή: tempo24