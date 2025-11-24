Το δρόμο για τις φυλακές ανηλίκων πήρε ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό 12χρονου κοριτσιού στην Πάτρα.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ενώπιον του Ανακριτή, κρίθηκε προφυλακιστέος.

Υπενθυμίζεται ότι τον 16χρονο κατήγγειλε η 12χρονη, υποστηρίζοντας ότι την βίασε στο προαύλιο Γυμνασίου στην περιοχή της Παραλίας.

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της υπόθεσης, ο φερόμενος ως δράστης και το ανήλικο θύμα είχαν έρθει σε επαφή και είχαν κανονίσει ραντεβού μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Instagram. Το σοκαριστικό περιστατικό φέρεται να συνέβη στις 16 Νοεμβρίου.

Ο νεαρός, ο οποίος γνώριζε την ανήλικη, τη συνάντησε σε δρόμο της Πάτρας. Στη συνέχεια, όπως λέει η ίδια, ασκώντας βία, την οδήγησε σε απόμερο σημείο, σε προαύλιο Σχολείου, όπου φέρεται να την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 12χρονη υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση, η οποία επιβεβαίωσε την καταγγελία της.

