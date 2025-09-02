Προσωρινά κρατούμενος τέθηκε ο 46χρονος μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή Πατρών, το πρωί της Τρίτης (2/9).

Υπενθυμίζεται πως ο άνδρας – οδηγός μοτοσικλέτας παρέσυρε και σκότωσε μία 86χρονη γυναίκα και τραυμάτισε μία 8χρονη που διέσχιζαν την Ακτή Δυμαίων, το Σάββατο 30 Αυγούστου.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες του δυστυχήματος, η ηλικιωμένη γυναίκα μπήκε μπροστά για να προστατεύσει το ανήλικο κορίτσι.

«Έσωσε με το θάνατό της την κόρη μου» ανέφερε ο πατέρας του κοριτσιού. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας φέρεται να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και να κινούνταν με ταχύτητα – γεγονός που ερευνάται από τις αρχές – καθώς σταμάτησε περίπου 150 μέτρα μακριά.

Σήμερα τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της 86χρονης γυναίκας στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου Πατρών. Το 8χρονο κοριτσάκι εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων.