Συνελήφθη 55χρονος άνδρας στην περιοχή των Τσουκαλεΐκων Πατρών, μετά από καταγγελία γυναίκας, η οποία υποστήριξε ότι ο άνδρας της αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο.

Ο άνδρας πριν προβεί στην αφαίρεση του τηλεφώνου, φέρεται να προσποιήθηκε τον Αστυνομικό.

Πώς συνέβη το περιστατικό

Σύμφωνα με το tempo24.news, τη στιγμή που η γυναίκα κατέβηκε σε στάση αστικού λεωφορείου της περιοχής, ο 55χρονος την προσέγγισε και προσποιούμενος τον αστυνομικό, της αφαίρεσε το κινητό της τηλέφωνο.

Η γυναίκα ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές οι οποίες ξεκίνησαν άμεσα αναζητήσεις για τον εντοπισμό του άνδρα.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν σε Ιερό Ναό της περιοχής, όπου, είχε εισέλθει την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη γάμος, σε μια προσπάθεια να αποφύγει τη σύλληψη.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνο της γυναίκας.