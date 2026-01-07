Σήμερα στις 12 το μεσημέρι,θα γραφτεί ο τραγικός επίλογος για τον 30χρονο Κώστα Μπασιλάρη, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου έξω από το νυχτερινό κέντρο, «Αβαντάζ», στο κέντρο της Πάτρας.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών, ενώ η ταφή θα γίνει στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.

Απολογία την Παρασκευή

Στο μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή (9/1) έλαβαν από τον Εισαγγελέα, οι τρεις άνδρες που αυτοβούλως παρουσιάστηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας (05.01.26), λίγο πριν εκπνεύσει το αυτόφωρο, για το αιματηρό περιστατικό τα ξημερώματα της Κυριακής (4/1), στην Ασφάλεια Πατρών.

Τα δύο αδέλφια, ηλικίας 36 και 39 ετών, καθώς και ένας 29χρονος, οι οποίοι κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη προσήχθησαν στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, όπου τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για συμμετοχή σε ανθρωποκτονία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος του 30χρονου.

Πρόκειται για τους τρεις, που εξαρχής είχαν ταυτοποιηθεί από τις διωκτικές Αρχές της αχαϊκής πρωτεύουσας, ενώ έχουν απασχολήσει την Αστυνομία και στο παρελθόν.

Κατά περίπτωση τους ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία.

Το χρονικό του βάναυσου ξυλοδαρμού

Σύμφωνα με όσα φέρονται να κατέθεσαν τρεις φίλοι του θύματος, όλοι βρίσκονταν σε νυχτερινό κατάστημα επί της οδού Αγίου Ανδρέου, στο ύψος της πλατείας Πίνδου, όταν στο μαγαζί εισήλθε η παρέα των δραστών, συνολικά έξι άτομα.

«Χαιρετηθήκαμε, καθώς γνωριζόμαστε», ανέφεραν στις καταθέσεις τους. Όπως υποστηρίζουν, λίγο αργότερα ένας από τους δύο αδελφούς, χωρίς να προηγηθεί κάποια ένταση, τους ζήτησε να αποχωρήσουν από το κατάστημα. Τότε, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, ξεκίνησε η επίθεση.

Οι φίλοι του θύματος κατέθεσαν ότι δέχθηκαν μπουνιές και χτυπήματα με καρέκλες, από τα έξι άτομα εντός του καταστήματος, με αποτέλεσμα ο 30χρονος φίλος τους να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ενημέρωση από το νοσοκομείο

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η Αστυνομία δεν ενημερώθηκε για το περιστατικό από τους υπεύθυνους ή θαμώνες του νυχτερινού κέντρου, αλλά από τους γιατρούς του νοσοκομείου, όπου διακομίστηκε βαριά τραυματισμένος ο 31χρονος.

Το πρωί της Δευτέρας (5/1), έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας, είχαν συγκεντρωθεί γονείς, συγγενείς και φίλοι του θύματος. Η Αστυνομία είχε κλείσει τον δρόμο της Γούναρη.

Κάποιοι από τους συγγενείς είχαν σηκώσει φωτογραφία του νεαρού εκλιπόντα, ενώ η μητέρα του και η σύζυγος του θρηνούσαν. Τα άτομα που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Δικαστικό Μέγαρο ζητούσαν δικαιοσύνη και κατηγορούσαν τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης ως υπαίτιους και ηθικούς αυτουργούς της δολοφονίας του δικού τους ανθρώπου.