Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής (28/6) στις αστυνομικές Αρχές της Πάτρας, όταν εντοπίστηκε η σορός μίας γυναίκας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων μέσα σε διαμέρισμα επί της οδού Ευσεβίου. Η σορός βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που δυσχεραίνει τόσο την άμεση ταυτοποίησή της όσο και τη διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου.

Πάτρα: Έρευνες από Αστυνομία και Ιατροδικαστή

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι απέκλεισαν τον χώρο και ξεκίνησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες της προανάκρισης. Παράλληλα, παρουσία ιατροδικαστή πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο διαμέρισμα, προκειμένου να συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δεν δείχνουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εξετάσεις και η ιατροδικαστική διερεύνηση.

Συνεχίζεται η προανάκριση

Οι αστυνομικές Αρχές επικεντρώνουν πλέον τις έρευνές τους στην ταυτοποίηση της γυναίκας, καθώς και στον ακριβή προσδιορισμό του χρόνου και της αιτίας θανάτου. Σημαντικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής, αλλά και τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν από το διαμέρισμα και το ευρύτερο περιβάλλον της περιοχής.

Μέχρι στιγμής, η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως θάνατος υπό διερεύνηση, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα πριν καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα.