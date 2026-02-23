Ένταση επικράτησε τα ξημερώματα της Δευτέρας (23/2) στην οδό Πουκεβίλ, όταν δύο νεαρά άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα, δέχθηκαν άγρια επίθεση από τουλάχιστον έξι άτομα, με οπαδικά κίνητρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός, θύμα της επίθεσης, έφερε σε σημείο του σώματός του αξεσουάρ με διακριτικό αθηναϊκής ομάδας. Ενώ περπατούσε με την κοπέλα, τους σταμάτησαν και τους δύο μέλη καρναβαλικού πληρώματος και τους… ανέκριναν αναφορικά με τα οπαδικά τους πιστεύω. Στη συνέχεια τα δύο νεαρά άτομα υπέστησαν άγρια επίθεση με χτυπήματα σε κεφάλι και σώμα.

Οι δύο παθόντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ οι δράστες εξαφανίστηκαν και αναζητούνται από τις Διωκτικές Αρχές της Πάτρας.

Πηγή: Tempo24.news