Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης , στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, δύο κρατούμενοι, ένας υπήκοος Μαρόκου και ένας Παλαιστίνης, συνεπλάκησαν μεταξύ τους, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου φέρεται να έκανε την εμφάνισή του αυτοσχέδιο μαχαίρι, το οποίο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε άμεσα από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Ο Μαροκινός κρατούμενος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος και των δύο κρατούμενων.