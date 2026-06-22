Σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε νεαρά άτομα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων στην Πάτρα, όταν ομάδα ατόμων που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κουκούλες, επιτέθηκαν σε δύο νεαρούς και μια νεαρή, κρατώντας ξύλα και μαχαίρια.

Από την βίαια επίθεση τραυματίστηκαν ένας 22χρονος, ένας 17χρονος και μία 17χρονη.

Ο 22χρονος φέρει τα σοβαρότερα τραύματα, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Τα κίνητρα της αιματηρής επίθεσης παραμένουν άγνωστα, ενώ η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό, αναζητώντας τους δράστες.

ΠΗΓΗ: Tempo24.gr