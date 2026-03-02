Στα «δίχτυα» της Ασφάλειας έπεσαν δύο άτομα τα οποία εμπλέκονται σε σωρεία διαρρήξεων, σε καταστήματα της Πάτρας.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας εντόπισαν και συνέλαβαν έναν άνδρα 45 και μία γυναίκα 40 ετών, οι οποίοι τα ξημερώματα της Κυριακής διέρρηξαν μεζεδοπωλείο στην οδό Ακρωτηρίου και αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και έναν φορητό υπολογιστή.

Οι δράστες είχαν κάνει τέσσερις διαρρήξεις και τρεις απόπειρες μέσα σε ένα μήνα

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, από την έρευνα των αστυνομικών, προέκυψε ότι οι δράστες από τις 19 Ιανουαρίου 2026 έως και τις 16 Φεβρουαρίου, προέβησαν σε τέσσερις διαρρήξεις και τρεις απόπειρες σε καταστήματα, αφαιρώντας χρήματα και έναν υπολογιστή.