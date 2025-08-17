Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγήθηκαν πριν από λίγο δύο από τους τρεις συλληφθέντες για εμπρησμούς στην Πάτρα, εκ των οποίων ο ένας έχει ήδη ομολογήσει. Είναι οι κατηγορούμενοι για τη φωτιά στα Συχαινά.

Εντωμεταξύ, αντιδράσεις υπάρχουν για την σύλληψη του 25χρονου που κατηγορείται για εμπρησμό κοντά στο Γηροκομείο. Οι κινήσεις του καταγράφηκαν τόσο από κάμερα ασφαλείας όσο και από φωτογράφο που βρισκόταν εκεί. Πλην όμως φίλοι του καταμαρτυρούν ότι βρισκόταν μαζί τους στο σημείο προκειμένου να συνδράμουν όλοι μαζί στις προσπάθειες κατάσβεσης. Υπάρχει δε αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες για την δράση του ως εθελοντής σε κατασβέσεις πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 25χρονος αντέδρασε κατά τη στιγμή της σύλληψης, αντιστεκόμενος στους αστυνομικούς, ενώ κατά τη μεταφορά του στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών σημειώθηκε συγκέντρωση ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου, οι οποίοι ζητούσαν την απελευθέρωσή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό και αναμένεται να απολογηθεί αύριο, Δευτέρα 8 του μήνα.