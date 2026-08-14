Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή (14/8) αναφορικά με τη σύλληψη του 30χρονου, για εμπρησμό στον Καστελλόκαμπο Πατρών. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα της Ασφάλειας Πατρών, μετά τη σύλληψή του, σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για ενδοοικογενειακή βία.

Το πρωί της Παρασκευής, λοιπόν, οδηγήθηκε στα δικαστήρια Πατρών, τόσο για την εκκρεμή καταδικαστική απόφαση, όσο και για την υπόθεση του εμπρησμού.

Οι δικαστικοί λειτουργοί αποφάσισαν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της απολογίας του 30χρονου να οδηγηθεί στη φυλακή για την εκκρεμούσα υπόθεση της ενδοοικογενειακής βίας, ενώ για τον εμπρησμό αναμένεται να δικαστεί την προσεχή Δευτέρα 17 Αυγούστου. Μέχρι τότε θα κρατείται στην Ασφάλεια Πατρών.

Ανεξαρτήτως πάντως από την απόφαση της δικαιοσύνης την προσεχή Δευτέρα για τον εμπρησμό στον Καστελλόκαμπο, ο 30χρονος θα οδηγηθεί στις φυλακές Ναυπλίου, για να εκτίσει ποινή για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας.

Πως συνελήφθη για τον εμπρησμό

Ο 30χρονος άνδρας συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης, σε περιοχή της Πάτρας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό, καθώς προκάλεσε πυρκαγιά σε χαμηλή ξερή βλάστηση, η οποία κατασβέσθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πατρών.

Σε σωματικό έλεγχο που ενήργησαν οι αστυνομικοί στον συλληφθέντα βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν ένα κινητό τηλέφωνο, δυο αναπτήρες, κλειδιά και μια αλυσίδα λαιμού, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.375 ευρώ.

Με πληροφορίες από: tempo24.news