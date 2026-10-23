Διασωληνωμένος με βαριά τραύματα νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο, ένας 17χρονος που ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με δίκυκλο χθες, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.

Το τροχαίο σημειώθηκε στις Καμάρες Αιγίου και οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ μόλις ενημερώθηκαν για το περιστατικό, έσπευσαν στο σημείο. Εντόπισαν ευρήματα που να σχετίζονται με το ατύχημα, όχι όμως το δίκυκλο στο οποίο επέβαινε ο ανήλικος.

Η κατάσταση του ανήλικου κρίνεται σοβαρή, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες του τροχαίου και να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη στις Καμάρες Αιγίου.

Πηγή: tempo 24