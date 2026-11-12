Από βέβαιο θάνατο έσωσαν οι γιατροί στην Πάτρα ένα βρέφος μόλις 4 μηνών, το οποίο μεταφέρθηκε σε ημιθανή κατάσταση στο νοσοκομείο, φέροντας σημάδια έντονης υποθρεψίας και σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλη Γιαννάκο.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο κ. Γιαννάκος, το πρωί της Τετάρτης (11/11) ο πατέρας, ο οποίος είναι Ρομά, μετέφερε τον 4 μηνών γιο του στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών σε κρίσιμη, ημιθανή κατάσταση. Το παιδί παρουσίαζε έντονη υποθρεψία καθώς και αιματώματα στα κάτω άκρα, τα οποία παραπέμπουν σε δαγκώματα από τρωκτικά.

Η άμεση επέμβαση των γιατρών και η διακομιδή στο Ρίο

Η κινητοποίηση του ιατρικού προσωπικού υπήρξε ακαριαία προκειμένου να κρατηθεί το βρέφος στη ζωή:

Οι γιατροί του Καραμανδανείου προχώρησαν αμέσως στη διασωλήνωση και σταθεροποίηση της κλινικής κατάστασης του παιδιού.

Στη συνέχεια, το βρέφος διακομίστηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου, υπό τη διεύθυνση του κ. Ηλιάδη, ο οποίος μαζί με τον κ. Αλεξόπουλο του Καραμανδανείου συμμετείχαν στην επιτροπή του υπουργείου Δικαιοσύνης για το νέο πρωτόκολλο αντιμετώπισης κακοποιημένων παιδιών, που δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών των δύο νοσοκομείων, το βρέφος διέφυγε τον κίνδυνο και αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στο Καραμανδάνειο.

Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., ιατροδικαστής και προνοιακό αδιέξοδο

Για την υπόθεση ειδοποιήθηκε αμέσως η Αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνα σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης του βρέφους, ενώ έχουν κληθεί να καταθέσουν οι γιατροί που του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Παράλληλα, στη ΜΕΘ Παίδων μετέβη ο νέος ιατροδικαστής της Πάτρας, ο οποίος διέταξε τη διενέργεια εξειδικευμένης δερματολογικής εξέτασης ώστε να προσδιοριστεί με ακρίβεια η αιτία που προκάλεσε τα αιματώματα στα πόδια του παιδιού.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος επισήμανε ότι το βρέφος θα παραμείνει φιλοξενούμενο στο Καραμανδάνειο ελλείψει κατάλληλων προνοιακών δομών, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να παρέμβουν οι κοινωνικές υπηρεσίες στους καταυλισμούς Ρομά για τον έλεγχο των συνθηκών διαβίωσης των ανήλικων παιδιών.