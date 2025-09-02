Την πόρτα του Ανακριτή θα περάσει σήμερα (2/9) στις 11 το πρωί ο 46χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας που το βράδυ της Παρασκευής παρέσυρε με τη μηχανή του την 85χρονη Τιτίκα Βασιλοπούλου και τραυμάτισε την 8χρονη Μαρία.

Το μεσημέρι της Δευτέρας ο ασυνείδητος οδηγός βρέθηκε στα Δικαστήρια της Πάτρας, όπου το ορίστηκε αυτεπάγγελτα δικηγόρος και εν συνεχεία πήρε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα, Τρίτη.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, ο 46χρονος θα έχει και τη νομική στήριξη από δικηγόρο της Αθήνας.

Την ίδια ώρα που θα απολογείται στον ανακριτή, η Πάτρα θα αποχαιρετά την «ηρωίδα γιαγιά» , καθώς στον Άγιο Γεράσιμο θα τελεστεί η κηδεία της, στη γειτονιά που ζούσε δεκαετίες και όλοι τη γνώριζαν και την αγαπούσαν για την καλοσύνη και τη δοτικότητά της.

Στο μεταξύ στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο παραμένει το 8χρονο κοριτσάκι που σώθηκε χάρις στην αυτοθυσία της 85χρονης που έκανε «ασπίδα» το κορμί της για να την προστατεύσει.

Ο πατέρας της, μιλώντας στο tempo24, βουρκωμένος ζητά απαντήσεις για το τραγικό τροχαίο, λέγοντας πως θα περίμενε να δείξει έστω μια στιγμή ανθρωπιάς ο οδηγός της μηχανής και να ζητήσει να μάθει για την κατάσταση της κόρης του, που έχει κατάγματα και μώλωπες. «Ούτε ένα συγνώμη δεν κατάφερε να ψελλίσει για το κακό που έκανε», σημείωσε ο Γιώργος Κωστούρος, σημειώνοντας πως αυτό που περιμένει είναι η προφυλάκιση του 46χρονου.