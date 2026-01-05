Οδηγούνται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου «Αβαντάζ», όπου εκτυλίχθηκε το άγριο περιστατικό που κατέληξε στον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 31χρονου Κώστα, τα ξημερώματα της Κυριακής 4/1.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν καθώς διαπιστώθηκε ότι το οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας στο εσωτερικό του καταστήματος έχει καταστραφεί. Πρόκειται για υλικό που θεωρούνταν κομβικής σημασίας για τις αστυνομικές αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό γεγονός.

Οι δύο συλληφθέντες, ηλικίας 40 και 56 ετών, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη εγκληματία και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης κατά συναυτουργία. Σε ό,τι αφορά ειδικά την κατηγορία της παρεμπόδισης, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι συλληφθέντες φέρονται να δήλωσαν στους αστυνομικούς πως οι κάμερες δεν βρίσκονταν στο κατάστημα, καθώς είχαν παραδοθεί στον ιδιοκτήτη της εταιρείας security.

Ωστόσο, ο τελευταίος τους διέψευσε, υποστηρίζοντας ότι είχε επιστρέψει το καταγραφικό σύστημα στους ιδιοκτήτες του κέντρου εδώ και περίπου έναν μήνα.

Επτά οι εμπλεκόμενοι στο αιματηρό επεισόδιο

Την ίδια ώρα, έχει γίνει γνωστό ότι συνολικά επτά άτομα φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο. Από αυτούς, οι τρεις έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και αναζητούνται από τις Αρχές. Πρόκειται για έναν 35χρονο, τον 38χρονο αδελφό του και ακόμη έναν 29χρονο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις καταθέσεις μελών της παρέας του θύματος, στη συμπλοκή συμμετείχαν ακόμη τέσσερα άτομα, τα οποία παραμένουν άγνωστα. Και οι επτά κατηγορούνται για ανθρωποκτονία και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή.

Σε επιφυλακή οι αρχές στην Πάτρα



Η ατμόσφαιρα στην Πάτρα παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένη.

Την Κυριακή 4/1, το μεσημέρι σημειώθηκαν αντίποινα από συγγενείς και φίλους του 31χρονου Κώστα, οι οποίοι προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές σε καφετέρια στην περιοχή των Προσφυγικών. Το συγκεκριμένο κατάστημα ανήκει στον ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου όπου εκτυλίχθηκε ο μοιραίος καβγάς.

Παράλληλα, ισχυρή αστυνομική παρουσία έχει αναπτυχθεί από χθες το πρωί έξω από το κλαμπ όπου σημειώθηκε το φονικό, με στόχο την αποτροπή νέων επεισοδίων και την εκτόνωση της έντασης.