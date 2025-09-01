Σε κατάσταση – σοκ βρίσκεται το οκτάχρονο κορίτσι που παρασύρθηκε από μηχανή η οποία παραβίασε κόκκινο σηματοδότη και σώθηκε από την αυτοθυσία της 86χρονης γυναίκας που τη συνόδευε αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Ο Γιώργος Κωστούρος, πατέρας του παιδιού, μίλησε το πρωί της Κυριακής στο Open αναφέροντας ότι η μικρή Μαρία έχει υποστεί κατάγματα σε χέρια και πόδια, στην αριστερή πλευρά, αλλά και στον αυχένα.

Το πιο σημαντικό όμως, είναι η ψυχολογική κατάσταση της οκτάχρονης, καθώς όπως δήλωσε ο πατέρας της, δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί την κατάσταση: «Υποφέρει, πονάει και κλαίει γιατί δεν ξέρει πώς να το αντιμετωπίσει όλο αυτό, και το μόνο που μου λέει είναι “μπαμπά ζω ένα όνειρο, θέλω να ξυπνήσω”. Με την μακαρίτισσα, την κυρία Τιτίκα, ήταν μία γειτόνισα που την ξέρουμε 15-17 χρόνια, μας χωρίζουν 15 μέτρα μπαλκόνι και μπαλκόνι. Ήρθε την Παρασκευή 9 παρά δέκα, μου χτύπησε το θυροτηλέφωνο και μου είπε “Γιώργο, θέλω να πάρω τη Μαρία στο πάρκο”. Μισή ώρα πριν, η Μαρία ήθελε να πάει στην κυρία Τιτίκα να παίξει. Ήρθε, την πήρε. Της είπα, «Μαρία μου, πρόσεχε». Και 10 η ώρα χτυπάει το κινητό της γυναίκας μου από ένα τηλέφωνο που δεν το ξέραμε. Ήταν ο τραυματιοφορέας του ΕΚΑΒ που μας είπε “ξέρετε, έχει γίνει ατύχημα με το παιδί σας. Πήγαμε στο Καραμανδάνειο και είδαμε μία εικόνα, ένα παιδί μέσα στα αίματα, να κλαίει, να πονάει, εγώ σαν πατέρας να μην ξέρω τι να κάνω, η γυναίκα μου τα είχε χάσει. Έβαλαν τη Μαρία για εξετάσεις, εγώ δεν επιτρεπόταν να ακολουθήσω».

Ο πατέρας κατήγγειλε τον οδηγό: «Είμαι 25 χρόνια επαγγελματίας οδηγός. Αυτός ο ασυνείδητος δεν έπρεπε να ζητήσει έστω μία συγγνώμη; Είχε ξηλώσει την πινακίδα της μηχανής για να αποφεύγει τις συνέπειες».

Ο ποινικολόγος Κωνσταντίνος Γώγος δήλωσε ότι «σύμφωνα με τις νέες τροποποιήσεις, το αδίκημα προβλέπει ποινή από 10 έως 20 έτη, και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξει προφυλάκιση.

Δείτε το βίντεο

Κακουργηματική δίωξη στον οδηγό

Στον οδηγό της μηχανής έχει ασκηθεί κακουργηματική ποινική δίωξη και, σύμφωνα με πληροφορίες, τη Δευτέρα αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή.

Σύμφωνα με το flamis.gr, κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, πραγματοποιήθηκε αλκοτέστ το οποίο βγήκε αρνητικό. Ο 46χρονος φέρεται να είναι συντετριμμένος και περιορίστηκε στη σιωπή, κουνώντας το κεφάλι του, όταν ρωτήθηκε για το κόκκινο φανάρι.

Σε σχέση με το δυστύχημα, ο ίδιος δήλωσε ότι δεν πρόλαβε να αντιδράσει, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες εξηγήσεις στους αστυνομικούς, περιοριζόμενος να πει απλώς ότι πήγαινε βόλτα.