Συνελήφθη, χθες (16/4) το πρωί, σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, ένας αλλοδαπός, εις βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του συλληφθέντα, κατά την οποία βρήκαν και κατέσχεσαν:

• –438,2- γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης

• -1- πιστόλι κρότου με γεμιστήρα

• -2- φυσίγγια αβολίδοτα

• -1- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

• -1.035- ευρώ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.