Ένας άνδρας συνελήφθη στην Πάτρα, εις βάρος του οποίου σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, για βιασμό και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο συλληφθείς, βρισκόμενος χθες το μεσημέρι σε σπίτι συγγενικού προσώπου της ανήλικης, την προσέγγισε τη στιγμή που ήταν μόνη της και στη συνέχεια, με την άσκηση σωματικής βίας, τέλεσε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.

Η ανήλικη, εξετάστηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, παρουσία παιδοψυχιάτρου και παραγγέλθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πατρών, η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.