Τη σύλληψη της μητέρας του βρέφους 7 μηνών που νοσηλεύεται φέροντας κάταγμα στο μηρό και μώλωπες στο κεφάλι, στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, διέταξε σύμφωνα με πληροφορίες του Patrapress.gr o αρμόδιος Εισαγγελέας, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Το ηλικίας 7 μηνών βρέφος Ρομά, διακομίστηκε το Σάββατο (20/6) στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών. Κατά την εισαγωγή του, διαπιστώθηκε ότι φέρει σοβαρά τραύματα με τους γιατρούς να ενημερώνουν την Ασφάλεια Πατρών, βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης ανηλίκου.

Η μητέρα του μωρού, ωστόσο, από την πρώτη στιγμή υποστηρίζει πως πρόκειται για ατύχημα, καθώς το παιδί έπεσε από την κούνια του. Γεγονός που σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να έχει καταθέσει και συγγενικό της πρόσωπο στις Αρχές. Από την άλλη πλευρά θεράπων ιατρός αποκλείει την εκδοχή του ατυχήματος, υποδεικνύοντας πιθανή κακοποίηση.