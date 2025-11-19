H Εισαγγελία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον 16χρονο που κατηγορείται ότι βίασε τη 12χρονη στο προαύλιο του σχολείου στη Πάτρα.

Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε πλήρως την καταγγελία της ανήλικης και των γονέων της στην Αστυνομία.

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της υπόθεσης, ο φερόμενος ως δράστης και το ανήλικο θύμα είχαν έρθει σε επαφή και είχαν κανονίσει ραντεβού μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Instagram. Το συμβάν σημειώθηκε την Κυριακή 16 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος συνάντησε τη 12χρονη σε δρόμο της Πάτρας και στη συνέχεια ασκώντας βία, την οδήγησε σε απόμερο σημείο, σε προαύλιο σχολείου, όπου φέρεται να την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.

Σε βάρος του έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό.

