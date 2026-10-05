Συναγερμός σήμανε στην Πάτρα έπειτα από διαρροή αζώτου σε Ιατρικό Κέντρο στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Κολοκοτρώνη.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, με σκοπό να αντιμετωπίσουν το περιστατικό, να πραγματοποιήσουν τους αναγκαίους ελέγχους και να απομακρύνουν τις φιάλες.

Βίντεο από το σημείο του περιστατικού:

Ταυτόχρονα, οι αστυνομικές Αρχές έχουν προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στην περιοχή, για λόγους ασφαλείας. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η διαρροή βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Πηγή: Tempo 24