Στην σύλληψη ενός 17χρονου προχώρησαν χθες (12/10) το πρωί, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, μετά από επίθεση σε ανήλικη κοπέλα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το βράδυ της Δευτέρας, ο 17χρονος, κατά την έξοδό του από χώρο όπου διεξαγόταν μουσική εκδήλωση στην Πάτρα, φέρεται να πλησίασε μια 15χρονη και να την χτύπησε στο κεφάλι, προκαλώντας της ελαφρά σωματική βλάβη.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε για ιατροδικαστική εξέταση, ενώ παράλληλα συνελήφθη και ο πατέρας του 17χρονου, κατηγορούμενος για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.