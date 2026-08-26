Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν σε καφετέρια στην περιοχή της Περιβόλας Πατρών, όταν αστυνομικοί της Ασφάλειας έστησαν συντονισμένη επιχείρηση για τη σύλληψη ενός 27χρονου.

Ο συλληφθείς κατηγορείται για ηγετικό ρόλο σε εγκληματική ομάδα που τρομοκρατούσε ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας και το Ρίο, ενώ εμπλέκεται και σε σοβαρό επεισόδιο στην Ηλεία.

Η επιχείρηση εξελίχθηκε σε άγρια συμπλοκή, καθώς ο 27χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση, προκαλώντας πανικό στους θαμώνες με την εκτόξευση αντικειμένων και καθισμάτων, προτού τελικά ακινητοποιηθεί από τους αστυνομικούς.

Η εξέλιξη της υπόθεσης ήταν το αποτέλεσμα στενής παρακολούθησης που ξεκίνησε από τη Βασιλική Αιτωλοακαρνανίας. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακολούθησαν διακριτικά δύο άλλα άτομα, τα οποία εντέλει οδήγησαν τις αρχές στο σημείο όπου βρισκόταν ο βασικός ύποπτος.

Παράλληλα με τη σύλληψη του 27χρονου, οι αρχές έβαλαν χειροπέδες και στους δύο συνοδούς του με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημά τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι γεμάτο με 14 φυσίγγια, καθώς και μία περούκα. Με τη σύλληψη αυτή κλείνει άλλος ένας κύκλος της συγκεκριμένης δικογραφίας, για την οποία βρίσκονται ήδη προφυλακισμένα άλλα δύο μέλη της οργάνωσης.

Πηγή: tempo24