Στη σύλληψη 46χρονου οδηγού μοτοσυκλέτας προχώρησε η Αστυνομία, μετά το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής στην Πάτρα, με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα και ελαφρά τραυματισμένη το κοριτσάκι που ήταν μαζί της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, ο οποίος κινούνταν επί της λεωφόρου Ακτής Δυμαίων, με κατεύθυνση προς τη διασταύρωση με την οδό Βορείου Ηπείρου, παρέσυρε τη γυναίκα και την 7χρονη (σ.σ. ορισμένες πηγές την αναφέρουν ως 8χρονη) που διέσχιζαν κάθετα την Ακτή Δυμαίων.

Μετά το τροχαίο η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ η μικρή διακομίστηκε ελαφρά τραυματισμένη στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Ελαφρά τραυματίστηκε και ο 46χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη από την Αστυνομία, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Τροχαίας, σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.