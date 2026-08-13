Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (13/8) στον Καστελλόκαμπο της Πάτρας, όταν ξέσπασε φωτιά σε ξερά χόρτα, σε περιοχή κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Η αντίδραση των κατοίκων ήταν άμεση, καθώς έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο και να σβήσουν τη φωτιά, προτού αυτή πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτόπτης μάρτυρας ενημέρωσε τις Αρχές ότι είδε έναν νεαρό να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα.

Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και ξεκίνησε αναζητήσεις, έχοντας στη διάθεσή της την περιγραφή του ατόμου. Ο νεαρός, ο οποίος φέρεται να φορούσε βερμούδα, κινήθηκε προς την περιοχή της στάσης του Προαστιακού.

Λίγο αργότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τον νεαρό και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, καθώς και τον ρόλο που φέρεται να είχε ο συλληφθείς. Στο πλαίσιο της προανάκρισης αναμένεται να αξιολογηθεί η μαρτυρία του αυτόπτη μάρτυρα, αλλά και κάθε άλλο διαθέσιμο στοιχείο.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε και καταδικαστική απόφαση για ενδοοικογενειακή βία.

Πηγή: tempo24