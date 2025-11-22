Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών εξιχνίασαν μια νέα υπόθεση με ναρκωτικά. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στις φυλακές, 36χρονος Αλβανός, κατηγορούμενος για συμμορία, ιδιαίτερα διακεκριμένες περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, με τη μορφή της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και της παράβασης του νόμου περί όπλων.

Επιπλέον, η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει και έναν 37χρονο Έλληνα, ο οποίος κατηγορείται για τα ίδια αδικήματα.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών πραγματοποίησαν μία ακόμη έρευνα χθες τα απόγευμα.

Έκαναν έφοδο σε σπίτι στενού συγγενικού προσώπου του 37χρονου, στο πλαίσιο της οποίας βρήκαν μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών σε αποθήκη. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 20 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη 12 κιλών και 846 γραμμαρίων.

Συνελήφθη 63χρονος άνδρας, γνωστός επαγγελματίας της Πάτρας. Κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών, με τους αστυνομικούς να ερευνούν αν σχετίζονται οι δύο υποθέσεις.

H ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Συνελήφθη, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε, κακουργηματικού χαρακτήρα, δικογραφία, για διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, αξιοποιώντας πληροφορίες, πραγματοποίησαν έρευνες σε οικία και σε αποθήκη του κατηγορούμενου, κατά τις οποίες βρήκαν και κατέσχεσαν :

12- κιλά και -846- γραμμάρια κάνναβης, διαμοιρασμένα σε -20- αυτοσχέδιες ανισοβαρείς συσκευασίες

190- ευρώ και

κινητό τηλέφωνο

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Πηγή: Tempo24