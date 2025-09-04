Ένας ηλικιωμένος συνελήφθη στην Πάτρα το απόγευμα της Τετάρτης (3/9), για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας οκτάχρονης.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών συνέλαβαν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος φέρεται να προσέβαλε την γενετήσια αξιοπρέπεια ενός ανήλικου κοριτσιού, μόλις οκτώ ετών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης προέβη σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα εις βάρος του μικρού κοριτσιού, γεγονός που οδήγησε άμεσα στην κινητοποίηση και τη σύλληψή του.