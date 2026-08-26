Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία της Πάτρας βρίσκεται πλέον στη δικαιοσύνη, ύστερα από τη σύλληψη 50χρονου εκπαιδευτικού. Η κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών υπήρξε άμεση όταν μια 18χρονη κοπέλα αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή της και να καταγγείλει επίσημα όσα βίωνε επί σειρά ετών, κατά τη διάρκεια των οποίων ήταν ακόμη ανήλικη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έρχονται στο φως, οι έκνομες ενέργειες του καθηγητή φέρεται να ξεκίνησαν όταν η κοπέλα ήταν μόλις 14 ετών και συνεχίστηκαν αδιάλειπτα μέχρι τα 17 της.

Στο επίκεντρο της δικογραφίας που σχηματίστηκε σε βάρος του βρίσκονται βαρύτατες κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν την παιδική πορνογραφία και τη σχέση με ανήλικη, ενώ ιδιαίτερα επιβαρυντικό θεωρείται το ψηφιακό υλικό που εξετάζεται.

Ο εκπαιδευτικός φέρεται να πιέζει συστηματικά τη μαθήτρια για την αποστολή φωτογραφιών και βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου.

Η απόφαση της 18χρονης να προσφύγει στην Αστυνομία λήφθηκε όταν ο 50χρονος άρχισε να ασκεί εντονότερες πιέσεις προκειμένου να διατηρηθεί η επαφή τους, παρά το γεγονός ότι η ίδια επιθυμούσε τον τερματισμό της.

Η θαρραλέα στάση της νεαρής κοπέλας επέτρεψε στα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. να προχωρήσουν στη σύλληψη του εκπαιδευτικού και να κατασχέσουν τα απαραίτητα ψηφιακά πειστήρια, τα οποία πλέον αναλύονται διεξοδικά για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Πηγή: dete