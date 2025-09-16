Άλλο ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, αποκαλύφθηκε χθες το μεσημέρι (15/09), στην Πάτρα, μετά τη σύλληψη τριών ανηλίκων: δυο κοριτσιών και δύο αγοριών ηλικίας 16, 15 και 14 ετών, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών.

Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων από κοινού, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας τους.

Όπως μεταδίδει το tempo24.news, σύμφωνα με καταγγελία του 14χρονου και του πατέρα του, χθες το μεσημέρι(15/09) στην Πάτρα, οι τρεις ανήλικοι εντόπισαν τον μαθητή να περπατάει και του επιτέθηκαν χτυπώντας τον, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν ελαφρές σωματικές βλάβες στο πρόσωπο.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε εις βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων και των γονέων τους, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.