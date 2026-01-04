Στη σύλληψη των δύο ιδιοκτητών του νυχτερινού κέντρου «Αβαντάζ» προχώρησε η Αστυνομία μετά τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλλήψεις έγιναν καθώς, όπως προκύπτει, έχει καταστραφεί το οπτικό υλικό από τις κάμερες εντός του καταστήματος.

Το οπτικό υλικό ήταν χρήσιμο για τους αστυνομικούς προκειμένου να ερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, καθώς και για ψευδή κατάθεση.

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη κατηγορία, οι δύο συλληφθέντες φέρεται να ανέφεραν στην Αστυνομία πως οι κάμερες δεν βρίσκονταν στο κατάστημα, αφού τις είχαν παραδώσει στον ιδιοκτήτη της εταιρείας security.

Ωστόσο, ο δεύτερος τους διέψευσε, λέγοντας πως τους είχε επιστρέψει το καταγραφικό σύστημα εδώ και ένα μήνα.

Νωρίτερα, έξι ακόμα άτομα, είχαν προσαχθεί στην Αστυνομία για την υπόθεση, και συγκεκριμένα τρείς αλλοδαπές εργαζόμενες στο κατάστημα και τρία άτομα από την παρέα του θύματος.

Υπενθυμίζεται πως οι αστυνομικοί αναζητούν 3 ακόμη άτομα που έχουν κατονομαστεί ως οι δράστες του επεισοδίου, που σημειώθηκε μετά από παρεξήγηση ανάμεσα σε δύο παρέες, και είχε ως αποτέλεσμα ο 30χρονος να δεχθεί βάναυσα χτυπήματα στο κεφάλι, και να χάσει τη ζωή του.

Πηγή: Tempo24.news