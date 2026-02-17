Μεθυσμένος άντρας που καθόταν σε καφενείο στην Πάτρα και «τα έπινε», σηκώθηκε ξαφνικά από το κάθισμά και τράβηξε μαχαίρι. Άρχισε να φωνάζει και να επιτίθεται σε όλους όσους βρισκόταν στο μαγαζί, με αποτέλεσμα να προκαλέσει πανικό. Μάλιστα τραυμάτισε έναν 54χρονο στο χέρι.

Κάποιοι ψυχραιμότεροι κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν αφότου λίγο πριν είχε επιτέθηκε και σε ένα 49χρονο, θαμώνα του καταστήματος. Τελικά κλήθηκε η Αστυνομία και συνέλαβε τον μεθυσμένο άνδρα, ο οποίος θα παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη, με τις κατηγορίες της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της παράνομης οπλοφορίας.