Στην ταυτοποίηση ακόμη δύο εμπλεκομένων στην υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού με θύμα τον 31χρονο Κώστα Μπασιλάρη, που σημειώθηκε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας τα ξημερώματα της Κυριακής 4/01/2026, προχώρησαν, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του pelop.gr, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, πρόκειται για δύο νεαρούς ηλικίας 26 και 30 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι φέρονται να έχουν σχέση με την πυγμαχία και είναι γνώριμοι στις Αρχές, καθώς στο παρελθόν έχουν απασχολήσει για υποθέσεις που συνδέονται με τη «νύχτα» αλλά και με ναρκωτικά.

Σε βάρος και των δύο ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατηγορία που ήδη βαραίνει ακόμη τρία άτομα: δύο αδέλφια και έναν νεαρό πυγμάχο, ο οποίος φέρεται να έχει εργαστεί ως «πορτιέρης» σε διάφορα καταστήματα της πόλης. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα είχαν κατανομαστεί από την πρώτη στιγμή από φίλους του θύματος στις καταθέσεις τους.

Πλέον, οι ταυτοποιημένοι δράστες ανέρχονται συνολικά σε έξι.

Σε εξέλιξη οι αναζητήσεις

Οι έρευνες των αστυνομικών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με βασικό στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των κατηγορουμένων. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο οι εμπλεκόμενοι να έχουν απομακρυνθεί από την Πάτρα, ενώ δεν αποκλείεται κάποιοι από αυτούς να κρύβονται σε περιοχές της Αττικής.

Την ίδια ώρα, σήμερα Δευτέρα 5/01, ενώπιον του Εισαγγελέα Πατρών αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο ιδιοκτήτες του νυχτερινού καταστήματος, όπου εκτυλίχθηκε ο φονικός ξυλοδαρμός. Σε βάρος τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για υπόθαλψη εγκληματία, ψευδή κατάθεση και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης κατά συναυτουργία.

Οι δύο συλληφθέντες, όταν τους ζητήθηκε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, φέρονται να υποστήριξαν ότι δεν υπήρχε ενεργό σύστημα βιντεοεπιτήρησης, καθώς το καταγραφικό είχε παραδοθεί πριν από ημέρες στον υπεύθυνο της εταιρείας φύλαξης. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος ισχυρισμός διαψεύστηκε από τον ίδιο τον υπεύθυνο της εταιρείας, ο οποίος ανέφερε ότι είχε επιστρέψει το καταγραφικό στους επιχειρηματίες περίπου έναν μήνα νωρίτερα.

«Το βίντεο θα ήταν κρίσιμο στοιχείο για την υπόθεση, όμως απ’ ό,τι φαίνεται φρόντισαν να το εξαφανίσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά αστυνομική πηγή.

Τι προηγήθηκε της φονικής επίθεσης

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι και τα στοιχεία αναφορικά με τα γεγονότα που προηγήθηκαν του άγριου ξυλοδαρμού, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Αρχικά, για τη δολοφονική επίθεση είχαν ταυτοποιηθεί τρεις Πατρινοί: δύο αδέλφια με βαρύ ποινικό παρελθόν σε υποθέσεις της νύχτας και ένας νεαρός πυγμάχος, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εργαστεί ως «πορτιέρης» σε διάφορα νυχτερινά καταστήματα της πόλης.

Οι τρεις άνδρες υποδείχθηκαν από φίλους του 31χρονου θύματος, στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας, οι οποίοι χειρίζονται την υπόθεση. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Γνωριμία θυμάτων και δραστών

Σύμφωνα με όσα φέρονται να κατέθεσαν τρεις φίλοι του θύματος, όλοι βρίσκονταν σε νυχτερινό κατάστημα επί της οδού Αγίου Ανδρέου, στο ύψος της πλατείας Πίνδου, όταν στο μαγαζί εισήλθε η παρέα των δραστών, συνολικά έξι άτομα.

«Χαιρετηθήκαμε, καθώς γνωριζόμαστε», ανέφεραν στις καταθέσεις τους. Όπως υποστηρίζουν, λίγο αργότερα ένας από τους δύο αδελφούς, χωρίς να προηγηθεί κάποια ένταση, τους ζήτησε να αποχωρήσουν από το κατάστημα. Τότε, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, ξεκίνησε η επίθεση.

Οι φίλοι του θύματος κατέθεσαν ότι δέχθηκαν μπουνιές και χτυπήματα με καρέκλες από τα έξι άτομα εντός του καταστήματος, με αποτέλεσμα ο 30χρονος φίλος τους να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ενημέρωση από το νοσοκομείο

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η Αστυνομία δεν ενημερώθηκε για το περιστατικό από τους υπεύθυνους ή θαμώνες του νυχτερινού κέντρου, αλλά από τους γιατρούς του νοσοκομείου, όπου διακομίστηκε βαριά τραυματισμένος ο 31χρονος.

Βασιλιάς των τσιγγάνων στη «Ζούγκλα»: Οι μπράβοι σκότωσαν τον 30χρονο μέσα στο μαγαζί στην Πάτρα

Παρέμβαση για το φονικό στην Πάτρα έκανε μέσω της «Ζούγκλας» ο επονομαζόμενος «Βασιλιάς των τσιγγάνων», Βασίλης Στηροκλέας.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, οι μπράβοι σκότωσαν τον 30χρονο Ρομά μέσα στο νυχτερινό κέντρο αφού τον χτύπησαν στο κεφάλι και πως είναι ψέματα αυτά του γράφονται ότι πέθανε στο νοσοκομείο.

Ακούστε τι ανέφερε στη «Ζούγκλα» ο Βασίλης Στηροκλέας πατώντας εδώ.

με πληροφορίες από: pelop.gr