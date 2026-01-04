Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Πάτρας, ο φονικός ξυλοδαρμός 30χρονου άνδρα, που σημειώθηκε σήμερα (4/1) τα ξημερώματα, έξω από πολυσύχναστο νυχτερινό κέντρο στο κέντρο της πόλης. Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 05:00 τα ξημερώματα έξω από το νυχτερινό κέντρο «ΑΒΑΝΤΑΖ», στην οδό Αγίου Ανδρέου, όταν δύο παρέες που διασκέδαζαν στο ίδιο κατάστημα, διαπληκτίστηκαν έντονα για ασήμαντη αφορμή, με τη λεκτική αντιπαράθεση να κλιμακώνεται ραγδαία και να μετατρέπεται σε σφοδρή συμπλοκή.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί ως δράστες της φονικής επίθεσης. Πρόκειται για δύο αδέλφια, γνωστά στις Αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με τη νύχτα, καθώς και ένας αθλητής πυγμαχίας, ο οποίος φέρεται να δραστηριοποιείται ως μπράβος, σε νυχτερινά μαγαζιά. Και οι τρεις θεωρούνται βασικοί εμπλεκόμενοι στον άγριο ξυλοδαρμό, που οδήγησε στον θάνατο έναν 30χρονο άνδρα. Έχουν αναγνωριστεί και ταυτοποιηθεί από την ΕΛ.ΑΣ., ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Παράλληλα, οι Αρχές έχουν λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, καθώς υπάρχει έντονος φόβος αντιποίνων.

Η συμπλοκή ξεκίνησε λίγο πριν τις 5.00 το πρωί μέσα στο μπαρ, ανάμεσα σε δύο παρέες θαμώνων και πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε βίαιη σύγκρουση. Τα μέλη της μίας παρέας επιτέθηκαν στον 30χρονο, χτυπώντας τον βάναυσα με γροθιές, κλωτσιές, ακόμη και με καρέκλες, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Κατά τη διάρκεια του ξυλοδαρμού, ο 30χρονος Κώστας, ο οποίος προερχόταν από οικογένεια Ρομά, δέχθηκε πολλαπλά και σφοδρά χτυπήματα στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματός του.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, ενώ αρχικά έγινε κλήση στην Άμεση Δράση, που ανέφερε το νυχτερινό κατάστημα ως σημείο του επεισοδίου, ακολούθησε δεύτερη κλήση που έκανε λόγο για διαφορετικό δρόμο, στον οποίο μετέβη περιπολικό, χωρίς όμως να εντοπιστεί κανείς. Η κίνηση αυτή εκτιμάται από τις αστυνομικές Αρχές ως πιθανή προσπάθεια να μην εμπλακεί το κατάστημα στο περιστατικό.

Μετά τη συμπλοκή, κάποιοι από τους εμπλεκόμενους μετέφεραν το θύμα, καθώς και έναν ακόμη άνδρα από την παρέα του που είχε δεχθεί ελαφρύτερα χτυπήματα, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο 30χρονος υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα, στα σοβαρά τραύματά του.

Από το κατάστημα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή πέντε ατόμων, οι οποίοι εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη συμπλοκή, ενώ αναζητούνται και τυχόν άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να συμμετείχαν. Τουλάχιστον ένας εκ των προσαχθέντων είναι γνώριμος των Αρχών από το παρελθόν για υποθέσεις εκβιασμών και παροχής προστασίας. Η έρευνα της Ασφάλειας Πατρών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και δεν αποκλείεται σύντομα να υπάρξουν νέες εξελίξεις.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στην περιοχή παραμένει τεταμένη. Σύμφωνα με πληροφορίες, συγγενείς και φίλοι του θύματος προχώρησαν σε πράξεις αντεκδίκησης. Υπό την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων και κλούβων των ΜΑΤ που φυλάσσουν το νυχτερινό κέντρο όπου σημειώθηκε το περιστατικό, ομάδα Ρομά φέρεται να προκάλεσε εκτεταμένες φθορές σε καφενείο στην περιοχή των Προσφυγικών Πατρών.

Το συγκεκριμένο ακίνητο ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη του νυχτερινού καταστήματος, με το καφενείο να υφίσταται σοβαρές καταστροφές.

Η οικογένεια του θύματος παραμένει σε κατάσταση βαθύτατου σοκ. Συγγενείς του 30χρονου, που ήταν παρόντες στο περιστατικό, αδυνατούν να πιστέψουν την τραγική κατάληξη. Η μητέρα του Κώστα, συντετριμμένη, ζητά την απόδοση δικαιοσύνης για τον μοναχογιό της, επισημαίνοντας ότι ήταν πατέρας ενός παιδιού με σοβαρά προβλήματα υγείας και στήριγμα για ολόκληρη την οικογένεια. Όπως ανέφερε, πριν από μερικά χρόνια είχε χάσει και τον σύζυγό της από κορωνοϊό, ενώ ο γιος της προστάτευε τόσο την ίδια όσο και τέσσερις ακόμη γυναίκες της οικογένειας.

Παράλληλα, η μητέρα του θύματος άφησε αιχμές και κατά της διοίκησης του καταστήματος, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε επαρκής προστασία και έλεγχος, τονίζοντας πως τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Την ίδια στιγμή, μέλη της παρέας του 30χρονου συνεχίζουν να καταθέτουν στις Αρχές, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του αιματηρού περιστατικού που έχει βυθίσει στο πένθος ολόκληρη την Πάτρα.