Ένα νέο τροχαίο δυστύχημα βύθισε στο πένθος την Πάτρα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, προσθέτοντας άλλον έναν κρίκο στη μακρά αλυσίδα των θυμάτων της ασφάλτου. Το περιστατικό έλαβε χώρα στη Μίνι Περιμετρική της πόλης, ένα σημείο από το οποίο διέρχεται καθημερινά πλήθος οχημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έφερε στο φως το τοπικό μέσο ενημέρωσης tempo24, ο άτυχος άνδρας, ηλικίας 47 ετών, κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του έχοντας κατεύθυνση προς την περιοχή των Ταμπαχάνων. Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του δικύκλου του.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ, η μοτοσικλέτα «εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού». Η σφοδρότητα της πτώσης και της πρόσκρουσης στάθηκε μοιραία, καθώς ο 47χρονος έχασε τη ζωή του πριν προλάβει να του παρασχεθεί οποιαδήποτε ουσιαστική ιατρική βοήθεια.

Αμέσως μετά το συμβάν, σήμανε συναγερμός στις αρμόδιες Αρχές που έσπευσαν στο σημείο. Το Τμήμα Τροχαίας Πατρών έχει αναλάβει την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και βρίσκεται στη διαδικασία συλλογής στοιχείων.

Οι αξιωματικοί διενεργούν ενδελεχή προανάκριση προκειμένου να φωτίσουν τα «ακριβή αίτια της τραγωδίας», εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, από την πιθανότητα μηχανικής βλάβης και τις συνθήκες του οδοστρώματος, μέχρι την ενδεχόμενη εμπλοκή άλλου οχήματος στην πορεία του αδικοχαμένου μοτοσικλετιστή.