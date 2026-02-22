Τροχαίο δυστύχημα με μια γυναίκα 40 ετών νεκρή, σημειώθηκε στην Οβρυά Πατρών, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 22/02/2026.

Το τροχαίο συνέβη λίγο πριν τις 1:30π.μ., όταν δυο οχήματα υπό συνθήκες που ερευνώνται συγκρούστηκαν στην συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Ηλείας.

Από τη σύγκρουση η γυναίκα εγκλωβίστηκε και στήθηκε επιχείρηση από την πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό της, Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε γυναίκα από ΕΙΧ όχημα και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, σε περιοχή του δήμου Πατρέων. Επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε γυναίκα από ΕΙΧ όχημα και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, σε περιοχή του δήμου Πατρέων. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 22, 2026

Πηγή: patrapress.gr