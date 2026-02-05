Είχαν στην κατοχή τους και πωλούσαν ναρκωτικά στην Πάτρα αλλά το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών σταμάτησε τη δράση τους με συντονισμένη επιχείρηση που έγινε τα ξημερώματα της Τετάρτης (4/2).

Πρόκειται για ένα ζευγάρι αλλοδαπών, έναν άνδρα ηλικίας 31 ετών και μία γυναίκα 41 ετών, οι οποίοι σε δύο σπίτια στην Πάτρα, είχαν μεγάλες ποσότητες χασίς, κοκαΐνης και χαπιών «έκσταση» τα οποία προωθούσαν στην πόλη.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών έγινε έφοδος και έρευνες σε σπίτια επί της οδού Σμύρνης και Σινώπης αντίστοιχα, όπου συνολικά εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περίπου ένα κιλό χασίς, 290 γραμμάρια κοκαΐνης, δεκάδες χάπια «έκσταση», ζυγαριές ακριβείας και χρηματικά ποσά.