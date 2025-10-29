Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Άγριο επεισόδιο εκτυλίχθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης, 28 Οκτωβρίου, σε νυχτερινό μαγαζί, στο κέντρο της Πάτρας. Όλα ξεκίνησαν όταν άνδρας αγνώστων στοιχείων, ενεπλάκη σε επεισόδιο με 24χρονο πελάτη του καταστήματος. Εν συνεχεία στον καβγά ενεπλάκη και ένας 31χρονος άνδρας, αλβανικής καταγωγής, γνωστός στις διωκτικές Αρχές της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Ο 31χρονος έριξε γροθιά στο πρόσωπο του 24χρονου, με συνέπεια να τον ρίξει αναίσθητο στο έδαφος. Ενώ ο νεαρός βρισκόταν αναίσθητος, ο δράστης δεν δίστασε μπροστά στα μάτια αρκετών θαμώνων του καταστήματος να τραβήξει πιστόλι, να το οπλίσει και να το στρέψει σε βάρος του παθόντα.

Στο μαγαζί επικράτησαν σκηνές πανικού και τα χειρότερα αποφεύχθηκαν χάρις στους ψυχραιμότερους, οι οποίοι απέτρεψαν τον 31χρονο από τη χρήση του όπλου.

Στην Αστυνομία σήμανε συναγερμός, με αποτέλεσμα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης να κινητοποιηθούν και να εντοπίσουν άμεσα τον δράστη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 31χρονος Αλβανός κατά το παρελθόν είχε απελαθεί από τη χώρα, ενώ ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για υπόθεση ναρκωτικών.

Το πρωί της Τετάρτης (29/10) αστυνομικοί της Ασφάλειας, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του συλληφθέντα, όπου βρήκαν και κατάσχεσαν, μεταξύ άλλων, μικροποσότητα κοκαΐνης, μεταλλικές χειροπέδες και ασύρματους πομποδέκτες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, ενώ αναζητείται και το άτομο που ενεπλάκη αρχικά με τον παθόντα στον καβγά.

Το θύμα της επίθεσης διεκομίσθη στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου μετά την παροχή ιατρικής φροντίδας αποχώρησε.