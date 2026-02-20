Ανεξέλεγκτες διαστάσεις παίρνουν τα φαινόμενα της βίας με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε στην Ασφάλεια Πατρών, άγνωστος άνδρας πλησίασε έναν νεαρό που διασκέδαζε σε μπαράκι επί της οδού Ηφαίστου και τον ρώτησε ποια ποδοσφαιρική ομάδα υποστηρίζει.

Ο νεαρός δυστυχώς του απάντησε και προφανώς επειδή η απάντηση δεν του άρεσε καθόλου τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο, και αμέσως μετά χτύπησε και επιτέθηκε σε άλλους δύο νεαρούς που βρισκόταν στην ίδια παρέα.

Ο δράστης στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή και αναζητείται από τις αστυνομικές Αρχές της Πάτρας.