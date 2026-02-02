Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη το Σάββατο, στο Ρίο στην Πάτρα, όταν ένας άνδρας οδηγήθηκε με λιποθυμικό επεισόδιο στο νοσοκομείο και τελικά κατέληξε να συλληφθεί.

Είχε κρύψει κάνναβη στο εσώρουχό του

Ειδικότερα, το Σάββατο, ένας 38χρονος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο του Ρίου, έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του tempo24, κατά τη διάρκεια της ιατρικής εξέτασης, εντοπίστηκε στο εσώρουχό του αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε 4,4 γραμμάρια κάνναβης.

Άμεσα ενημερώθηκε η Ασφάλεια Πατρών, άνδρες της οποίας προσήλθαν στο νοσοκομείο και προχώρησαν στη σύλληψή του.