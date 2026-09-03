Τραγική ήταν η κατάληξη της ξαφνικής αδιαθεσίας ενός 50χρονου άνδρα στην Πάτρα.

Όπως μεταδίδει τοπικό μέσο ενημέρωσης, ο άνδρας αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία και συγγενικό του πρόσωπο τον μετέφερε σε φαρμακείο της περιοχής, ώστε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο φαρμακείο, ωστόσο, ο 50χρονος έχασε τις αισθήσεις του.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρέλαβαν τον άνδρα και τον μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο. Παρά τις προσπάθειες, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 50χρονος κατέληξε.