Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 11 Ιουλίου στην Πάτρα με τραυματία τον Νίκο Νικολόπουλο.

Το ατύχημα καταγράφηκε λίγο μετά τη 13:00 μπροστά από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πατρών και ενεπλάκησαν ένα αυτοκίνητο και ένα δίκυκλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην υπουργός και πρόεδρος του χριστιανοδημοκρατικού κόμματος βρέθηκε στο οδόστρωμα από τη σύγκρουση.

Στο σημείο έσπευσε δικυκλιστής του ΕΚΑΒ, προκειμένου να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών καθώς ένιωσε έναν πόνο στο θώρακα.

Για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία Πατρών.

Πηγή: Tempo24