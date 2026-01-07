Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για ξυλοδαρμό στη Πάτρα.

Οι συλληφθέντες φέρονται να ενεπλάκησαν σε επεισόδιο, κατά το οποίο επιτέθηκαν σε δύο ανήλικους, προκαλώντας τους σωματικές κακώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη, κοντά στο κέντρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Πατρών Κλάου και παράλληλα, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες, όπως προβλέπεται σε περιστατικά που αφορούν ανήλικους ενώ τα ακριβή αίτια της συμπλοκής παραμένουν ακόμα άγνωστα στις αρχές.

Οι τραυματισμένοι ανήλικοι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ ενημερώθηκαν και οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες, όπως προβλέπεται.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών.

Πηγή: pelop.gr