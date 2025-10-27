Σε τρεις ακόμη συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών για τα σοβαρά επεισόδια που έγιναν το απόγευμα της Κυριακής στο γήπεδο Σαραβαλίου.

Έτσι ο συνολικός αριθμός των συλλήψεων ανέρχεται πλέον στους πέντε ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και άλλα άτομα που συμμετείχαν στα επεισόδια.

Σύμφωνα με πληροφορίες ανάμεσα στους συλληφθέντες υπάρχουν και άτομα γνώριμα στους αστυνομικούς τα οποία φέρεται να είναι γνωστά σε παίχτη της γηπεδούχου ομάδας ο οποίος έχει και αυτός συλληφθεί.

ΑΛ.Π.

Πηγή: tempo24.news

