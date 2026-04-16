Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά στην Πάτρα, προκαλώντας αναστάτωση και έντονη κινητοποίηση των Αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, αμαξοστοιχία του Προαστιακού συγκρούστηκε με ΙΧ όχημα που βρισκόταν πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές, στο ύψος της περιοχής Νόρμαν.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής προκειμένου να διαχειριστούν το συμβάν και να διασφαλίσουν την ασφάλεια. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη σύγκρουση δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός.