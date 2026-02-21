Αμαξοστοιχία του προαστιακού σιδηροδρόμου που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ρίο προς τον σταθμό του Αγίου Ανδρέα της Πάτρας, προσέκρουσε σε ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, κοντά στην διάβαση της οδού Πέντε Πηγαδίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πρόσκρουση δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός και προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 12306 (Ρίο – Άγιος Ανδρέας) προσέκρουσε σε Ι.Χ. όχημα, του οποίου ο οδηγός φέρεται να παραβίασε ισόπεδη διάβαση, πλησίον της Παναχαϊκής, στη διάβαση 5 Πηγαδιών.

Από το συμβάν προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός επιβατών ή προσωπικού. Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κατόπιν εντολής των αρμόδιων Αρχών, η αμαξοστοιχία παραμένει στο σημείο έως την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διερεύνησης του συμβάντος.

Λόγω των αυξημένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή, εξαιτίας των καρναβαλικών εκδηλώσεων, δεν είναι εφικτή η υποκατάσταση από λεωφορεία στο συγκεκριμένο τμήμα. Ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις και πιθανές ματαιώσεις δρομολογίων στο τμήμα του Προαστιακού Πάτρας.

Η Hellenic Train παραμένει σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση, εφόσον απαιτηθεί.

Ολοκληρώθηκε η διερεύνηση του συμβάντος από τις Αρχές και η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 12306 (Ρίο- Άγιος Ανδρέας) αναχώρησε για τον τελικό της προορισμό. Τα δρομολόγια 12307 (Άγιος Ανδρέας- Ρίο) και 12308 (Ρίο- Άγιος Ανδρέας) ακυρώνονται».